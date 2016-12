Wimbledon: Sharapova shock, vince la Kerber

Colpo di scena a Wimbledon con l'eliminazione della favorita Maria Sharapova , sconfitta in tre set da Angelique Kerber : 7-6, 4-6, 6-4 il parziale. La tennista russa ha annullato diversi match point ma non è riuscita a tornare in partita permettendo alla tedesca di compiere l'impresa di giornata. Adesso la Kerber ai quarti di finale affronterà la canadese Bouchard, che ha sconfitto ieri la Cornet in due set (7-6, 7-5).

Dopo tre giorni di pioggia il sole consente il recupero dei tre ottavi mancanti e arriva subito la sorpresa. La Sharapova abbandona la competizione dopo un finale da urlo contro la Kerber : la russa annulla sei match point di cui cinque nell'ultimo gioco, ma alla fine sbaglia il rovescio e manda ai quarti la tedesca. Dopo l'addio di Serena Williams, altra eliminazione shock sull'erba londinese. Recuperati poi gli altri ottavi, con la Halep che batte 6-3, 6-0 la Diyas e la Lisicki che si sbarazza in tre set (6-3, 3-6, 6-4) della Shvedova. Intanto però c'è già il primo accoppiamento tutto ceco in semifinale: nella parte bassa del tabellone si scontreranno infatti Safarova (6-3, 6-1 alla russa Makarova) e la connazionale Kvitova (6-1, 7-5 sulla Zahlavova-Strycova).

DOPPIO: BENE ERRANI-VINCI, SERENA IN LACRIME

Prosegue la corsa di Errani e Vinci nel doppio femminile. La coppia azzurra annulla sei match point e alla fine si impone sulle gemelle Kichenok con il punteggio di 5-7, 7-6 (11), 6-1. Le azzurre di qualificano per gli ottavi di finale contro Aoyama e Voracova. Si ferma invece la corsa delle sorelle Williams. Contro Barrois e Voegele, infatti, Serena alza bandiera bianca per un misterioso infortunio (la versione ufficiale parla di un virus). Nel corso del terzo game, la n.1 al mondo commette quattro doppi falli e fatica a reggersi in piedi. Poi, presa per mano da Venus, decide di abbandonare fra le lacrime sul punteggio di 0-3 per le rivali.