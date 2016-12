Wimbledon: Radwanska fuori, Kvitova in scioltezza

Il tabellone femminile di Wimbledon perde la numero 4, Agnieszka Radwanska sconfitta in appena due set (6-3, 6-0) da Ekaterina Makarova (22esima del torneo) che ai quarti di finale se la vedrà con la ceca Lucie Safarova capace di battere con un netto 6-0, 6-2 la connazionale Smitkova . Nessun problema per Petra Kvitova che conferma il suo buon feeling sull'erba vincendo nettamente 6-3, 6-2 contro la cinese Shuai Peng .

Esce di scena invece Caroline Wozniacki, ex numero 1 al mondo attualmente al sedicesimo posto del ranking Wta. La tennista danese, dopo un primo set perso 6-2, ha ceduto 7-5 nel secondo contro la ceca Barbora Zahlavova Strycova che sarà protagonista ai quarti nel derby con la Kvitova. Fuori anche Ana Ivanovic, sconfitta in 3 set (6-4, 3-6, 6-1) dalla Lisicki. Rinviato per il sopraggiungere dell'oscurità, infine, il match tra Maria Sharapova e Angelique Kerber.