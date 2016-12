Tennis, Wimbledon: Bolelli-Nishikori interrotta al quinto set

L'oscurità ha fermato il match tra Bolelli e Nishikori. Bisognerà attendere fino a lunedì per sapere se l'ultimo italiano rimasto a Wimbledon potrà continuare a giocare sull'erba inglese. Al momento dell'interruzione, nel corso del quinto set, la situazione era di assoluta parità, 3-3. Tutto facile per Federer, che ha battuto Giraldo 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) e per Nadal, 3-1 a Kukushkin (6-7, 6-1, 6-1, 6-1). Passa anche Raonic: netto 3-0 al polacco Kubot.