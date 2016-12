Wimbledon: Na Li eliminata, Radwanska avanti

Nella parte bassa del tabellone femminile di Wimbledon esce di scena al terzo turno la cinese Na Li , numero 2 del ranking Wta, sconfitta con un doppio 7-6 dalla ceca Zahlavova-Strycova , numero 43. Periodo negativo per la vincitrice dell'Australian Open che, dopo l’uscita al primo turno del Roland Garros, saluta Wimbledon. Tutto facile invece per Agnieszka Radwanska che vola agli ottavi battendo in 2 set (6-2, 6-0) la portoghese Larcher de Brito .

Qualche problema in più per Simona Halep: la numero 3 al mondo, dopo il rinvio per oscurità nella serata di ieri, ha conquistato il pass per il terzo turno nella parte alta battendo in 3 set l'ucraina Tsurenko col punteggio di 6-3, 4-6, 6-4. Nessun problema, invece, per la danese Caroline Wozniacki che ha rispettato il pronostico vincendo 2-0 contro la croata Konjuh. Eliminata, infine, Venus Williams (ormai al tramonto della sua carriera) dalla ceca Petra Kvitova col punteggio di 5-7, 7-6, 7-5.