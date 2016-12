Wimbledon: Bolelli avanza, Federer spazza via Lorenzi

Simone Bolelli raggiunge Fabio Fognini al secondo turno di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sull'erba di Londra. Il bolognese, ripescato come lucky loser, supera 3-1 il giapponese Tatsuma Ito, partito dalle qualificazioni, e ora sfida il tedesco Kohlschreiber. Esce subito di scena invece Lorenzi, spazzato via in tre set da Federer. Qualche brivido per Nadal, che passa contro Klizan pur perdendo il primo set.