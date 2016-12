Wimbledon: Lorenzi pesca subito Federer, Ivanovic per la Schiavone

Con il ripescaggio di Simone Bolelli, sconfitto all'ultimo turno delle qualificazioni ma ammesso al tabellone principale per il ritiro di Almagro e altre defezioni dell'ultima ora, sono 5 i tennisti azzurri iscritti al primo turno del singolare maschile. Detto del toscano Paolo Lorenzi che nella sfortuna di un sorteggio impossibile avrà comunque l'onore di giocare sul campo centrale, Fabio Fognini e Andreas Seppi, rispettivamente numero 15 e 25 del tabellone, partiranno favoriti contro il russo Kuznetsov, n° 147 Atp proveniente dalle qualificazioni e l'argentino Leonardo Mayer, n° 64 della graduatoria iridata. Match abbordabile anche per Simone Bolelli che avrà il qualificato giapponese Ito (n° 129), mentre ben più difficile appare il compito di Filippo Volandri contro il francese Roger-Vasselin (n° 53).



Sei le azzurre in gara nel singolare femminile e con l'eccezione della "leonessa" Schiavone, comunque capace di ogni impresa, il sorteggio ha proposto per tutte match apertissimi. Flavia Pennetta, testa di serie n° 12, affronterà la slovacca Jana Cepalova, classe 93 e n° 62 della classifica mondiale. Ancora più giovane la rivale avuta in sorteggio da Roberta Vinci, n° 21 del seeding, che si troverà di fronte la diciassettenne croata Donna Vekic. Avversaria insidiosa anche per Sara Errani: l'azzurra testa di serie numero 14 sfiderà la francese Caroline Garcia, classe 93 e numero 64 della classifica Wta. Chanche maggiori sula carta ci sono per le due ultime azzurre in gara, Karin Knapp che affronterà la ceca Karoline Pliskova (n° 50), e Camila Giorgi, reduce dai quarti di finale al torneo di Eastbourne e a suo agio sui prati inglesi: la sua corsa inizierà contro la rumena Cadantu, n° 84.



Tra i big, la testa di serie n° 1 del torneo Novak Djokovic avrà al primo turno il kazako Golubev, il campione uscente Andy Murray il belga Goffin, mentre il n° 1 al mondo Rafa Nadal avrà lo slovacco Klizan. Tra le donne, esordio contro la Tatishvili per Serena Williams e contro la britannica Murray per Maria Sharapova. Ecco gli ottavi di finale teorici previsti dal sorteggio. Maschile: Djokovic-Tsonga, Gulbis-Berdych, Murray-Fognini, Dimitrov-Ferrer, Wawrinka-Isner, Janowicz-Federer, Raonic-Nishikori, Gasquet-Nadal. Femminile: S. Williams-Bouchard, Kerber-Sharapova, Halep-Suarez Navarro, Ivanovic-Jankovic, Azarenka-Cibulkova, Errani-Radwanska, Kvitova-Pennetta, Wozniacki-Li.