Camila Giorgi cede alla Wozniacki

Finisce ai quarti il torneo di Eastbourne per Camila Giorgi. Era l'ultima delle cinque italiane presenti nella manifestazione che anticipa il più prestigioso Wimbledon. La ventiduenne marchigiana sfidava la danese Caroline Wozniacki. L'incontro è stato vinto dalla ex numero 1 del ranking Wta in tre set con il punteggio di 6-7 6-4 6-2. Dopo aver eliminato la Azarenka e la Konta, si ferma la corsa dell'azzurra. La testa ora è a Wimbledon.