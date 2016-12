Gulbis, la vincita del Roland Garros persa al Casinò

Incorreggibile Gulbis. Dopo i numerosi problemi passati (tra coach errati e preparazione fisica inesistente) sembrava essere arrivato al livello a lui consono: semifinale al Roland Garros e Top10 raggiunta. Ma dopo la sconfitta ne ha combinata un'altra: recatosi in Lettonia col cugino, ha puntato la vincita (412.500 euro) al Casinò, perdendo tutto in un colpo solo. D'altronde (Gattuso docet) chi nasce tondo... non può morire quadrato.