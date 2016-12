Tennis, Pennetta numero 1 d'Italia

L'eliminazione al secondo turno del Roland Garros non ha fatto troppo male a Flavia Pennetta, almeno in termini di classifica. La brindisina, infatti, ha scalato il ranking, passando dal 13.mo all'11.mo posto (il suo best ranking fu 10 nel 2009). Flavia è prima fra le azzurre. Resta dietro Sara Errani, che nonostante l'ottimo torneo, non conferma la semifinale del 2013 e scende in 14.ma piazza. Sale la Giorgi (44), precipita la Schiavone (71).