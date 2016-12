Tennis: Amelie Mauresmo allenerà Andy Murray

Andy Murray ha deciso: il dopo Lendl si chiama Amelie Mauresmo. Sarà infatti la francese ex numero uno del mondo ad allenare il tennista scozzese in vista dei prossimi tornei sull'erba. "Sono entusiasta di collaborare con Amelie - ha scritto Murray sul suo sito - Ho un team già molto forte, ma Amelie porterà sicuramente qualcosa in più in termini di esperienza e tattica. Sono sicuro che il suo ingresso in squadra mi aiuterà a vincere altri Slam".

Per cercare dunque di fare il bis a Wimbledon, Murray ha scelto la Mauresmo, attuale capitano della squadra francese di Fed Cup ed ex numero uno del mondo con due tornei del Grande slam in bacheca (Wimbledon e Australian Open nel 2006) per sostituire Lendl, da cui si era separato tre mesi fa. La collaborazione tra i due inizierà da subito, in vista del torneo del Queen's, quello che precede Wimbledon. "E' una giocatrice che ho sempre ammirato - ha scritto ancora lo scozzese sul suo sito - Ha fronteggiato tante avversità in carriera ma è stata una tennista di grandissimo livello e vincitrice di titoli importanti, come Wimbledon".