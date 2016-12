Roland Garros: Errani-Vinci in finale nel doppio

Sara Errani e Roberta Vinci calano il tris. Le tenniste azzurre centrano per il terzo anno consecutivo la finale di doppio femminile del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sulla terra di Parigi, battendo in due set la coppia formata dalla ceca Lucie Hradecka e l'olandese Michaella Krajicek: 6-2, 6-1 il punteggio in favore delle Cichis, che nell'ultimo atto del torneo sfideranno la cinese Shuai Peng e la taiwanese Su-wei Hsieh.