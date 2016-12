Roland Garros: la finale femminile è Sharapova-Halep

Maria Sharapova contro Simona Halep : è questa la finale del singolare femminile del Roland Garros, secondo Slam della stagione Wta in corso sulla terra di Parigi. La russa batte 2-1 in rimonta la canadese Eugenie Bouchard e approda per la terza volta consecutiva all'ultimo atto del torneo: 4-6, 7-5, 6-2 il punteggio. Prima finale di Slam invece per la rumena, che stende 6-2, 7-6 la tedesca Andrea Petkovic , "killer" di Sara Errani nei quarti.

La giovanissima Bouchard, classe '94 e alla seconda semifinale consecutiva di uno Slam dopo quella in Australia, scende sul centrale concentratissima, strappando già al terzo game il servizio alla Sharapova, settima testa di serie del seeding. La reazione della Sharapova vale il 4-4, ma la canadese scappa di nuovo e - dopo aver annullato una palla break - strappa il primo set in carriera alla russa in tre confronti. Nel secondo parziale regna l'equilibrio, con la Sharapova che vola a servire per il set sul 5-4 ma la Bouchard piazza il break dopo aver annullato tre palle del possibile 1-1: il pareggio nel conto dei set è solo rimandato di due game, quando la bionda siberiana strappa il servizio all'avversaria e trascina la gara al terzo. A quel punto la canadese si scioglie e Masha, campionessa nel 2012 al Roland Garros, chiude in due ore e 29 minuti, conquistando così la possibilità di vendicare la sconfitta dello scorso anno in finale contro Serena Williams.



Maria Sharapova troverà di fronte Simona Halep che, dopo le sorprendenti eliminazioni nei primi turni di Serena Williams, Li Na e Agnieszka Radwanska, è diventata la favorita per la vittoria del trofeo, almeno stando al ranking attuale. La rumena, numero 4 del tabellone femminile, impiega un'ora e mezzo per avere la meglio di Andrea Petkovic, 27esima tennis dalla classifica mondiale e artefice dell'eliminazione di Sara Errani nel turno precedente. Per entrambe le tenniste si tratta del prima semifinale di uno Slam in carriera, ma la Halep sembra non sentire la pressione e si aggiudica il primo set grazie a due break, uno in apertura e l'altro al quinto game. Nel secondo parziale la tedesca reagisce e, nonostante si faccia recuperare da 3-1 a 3-3, riesce a trascinare il set al tie-break dove però si deve arrendere ai colpi della Halep, prima rumena ad approdare alla finale del Roland Garros dal 1980, quando Virginia Ruzici fu sconfitta 2-0 da Chris Evert.