Roland Garros: Sharapova e Bouchard in semifinale

Maria Sharapova ed Eugenie Bouchard , bellezze in semifinale. Dopo aver sconfitto rispettivamente Garbine Muguruza e Carla Suarez Navarro , la splendida tennista russa e quella canadese si sfideranno nel penultimo atto del Roland Garros. 1-6, 7-5, 6-1 il punteggio in favore della numero 8 del mondo, mentre la 20enne di Westmount ha avuto la meglio con un complicato 7-6(4), 2-6, 7-5. Ora l'incrocio in semifinale.

La prima semifinalista è la Sharapova, che contro la sorpresa Muguruza (capace di eliminare Serena Williams al secondo turno) soffre tremendamente nel primo set, perso con un netto 6-1. Ma alla fine la russa ritrova intensità e inizia a giocare il suo tennis, vincendo con qualche patema il secondo set e poi restituendo il 6-1 all'avversaria: Masha, già vincitrice degli Open di Francia nel 2012 in finale contro l'azzurra Sara Errani, diventa ora la favorita numero uno per la conquista del torneo.



In semifinale però dovrà vedersela contro un osso duro come Eugenie Bouchard, che oltre a mostrare grandi doti tecniche regge anche dal punto di vista psicologico contro la Suarez Navarro: primo set vinto al tie break, poi il notevole calo nel secondo (2-6 per la spagnola); infine la battaglia nel terzo e l'affermazione al dodicesimo game. I precedenti sono 2-0 in favore della russa, che non ha mai concesso nemmeno un set all'avversaria: il primo incontro risale proprio al Roland Garros dello scorso anno, un netto 6-2, 6-4 in favore della Sharapova.