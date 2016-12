Roland Garros: la Sharapova stende la Stosur

Rischia grosso la Sharapova, che per oltre un'ora resta in balia di un'ispirata Samantha Stosur prima di svegliarsi, vincere il secondo set e poi chiudere con un secco 6-0 al terzo. La russa, numero 7 del seeding, affronterà ora la Muguruza, che nel secondo turno ha giustiziato Serena Williams con una splendida prestazione. Negli ottavi la spagnola si è sbarazzata in due set e senza patemi della Parmentier. L'altro quarto di finale sarà la sfida tra Bouchard e Suarez Navarro: la bella canadese concede solo tre game a una deludente Angelique Kerber, la spagnola invece fa fuori la giovane Ajla Tomljanovic, sin qui sorpresa del torneo avendo eliminato Schiavone, Vesnina e Radwanska.