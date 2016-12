Roland Garros: Errani perfetta, è agli ottavi

Travolgente Sarita che impiega solo 52 minuti per mettere ko la Glushko, classe '90 e nata a Donetsk, in Ucraina, ma di passaporto israeliano. Di fatto non c'è mai partita, con la bolognese che macina vincenti su vincenti e annichilisce l'inesperta avversaria, per la seconda volta in carriera al terzo turno di uno Slam. Adesso sarà di nuovo Errani-Jankovic, replay della semifinale degli Internazionali di Roma di due settimane fa: in quel frangente l'azzurra sfoderò una prestazione impeccabile, superando la serba per la seconda volta in carriera su tre confronti.