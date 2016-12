Roland Garros: Sharapova perfetta, Radwanska fuori

Masha, numero 7 del seeding, non aveva mai affrontato in carriera Paula Ormaechea, ma impiega pochi minuti per prenderle le contromisure: l'argentina, numero 75 del ranking, tiene testa alla russa solo nel primo game, durante il quale confeziona addirittura tre palle break, tutte annullate dalla Sharapova che poi mette il turbo. La sudamericana si spegne e nel secondo set mette a referto in totale solo tre 15, alzando definitivamente bandiera bianca dopo appena 55 minuti di gioco.

Decisamente più combattuto il match Radwanska-Tomljanovic, anche questo senza precedenti. La polacca appare in netta difficoltà e soffre da subito il tennis della croata classe '93, numero 73 del ranking e "killer" di Francesca Schiavone al primo turno. Nel primo set la Tomljanovic balza sul 5-1 e argina poi il tentativo di rimonta della Radwanska, nel secondo invece è decisivo un break al primo game della croata: finale dopo un'ora e 21 minuti, ora affronterà la spagnola Suarez-Navarro.