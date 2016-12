Tennis, Roland Garros: Federer e Djokovic volano agli ottavi

Federer risponde presente: dopo l'inaspettato ko all'esordio agli Internazionali di Roma, lo svizzero vince il primo scontro ostico a Parigi, battendo per la quinta volta in carriera su cinque precedenti Tursunov. Il russo tiene testa a Roger per i primi due set, perdendo il primo a causa di un break all'ultimo game e vincendo il secondo al tie-break: al terzo però si spegne la luce e Federer sale in cattedra, dominando gli ultimi due parziali e chiudendo dopo tre ore e 8 minuti di gioco. Nessuna vittoria in carriera neppure per Cilic contro Djokovic: 8 su 8 il bilancio in favore del serbo, che oggi parte male perdendo subito il servizio ma poi si risveglia controllando senza problemi sia il primo che il secondo set. L'orgoglio di Cilic esce nel terzo, vinto al tiebreak, e nell'ultimo, durante il quale riesce a recuperare un break (da 1-4 a 4-4). Nole soffre il ritorno del croato, ma nel momento decisivo (il decimo gioco) trova la zampata vincente e chiude in 3 ore e 13 minuti.