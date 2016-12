Roland Garros: Seppi avanti, Ferrer fa fuori Bolelli

A Seppi sono servite 2 ore e 23 minuti per avere la meglio di Monaco: incontro impeccabile da parte del numero 32 del seeding, che non ha mai lasciato spazio alle iniziative dell'argentino dimostrando il suo ottimo stato di forma. Ora lo attende la sfida contro il finalista del Roland Garros dello scorso anno, quel Ferrer che si è sbarazzato con un comodo 3-0 in 1 ora e 48 minuti di Bolelli. Seppi e Ferrer si sono già sfidati cinque volte in carriera, con un bilancio immacolato per lo spagnolo: 5-0 senza nemmeno un set perso, l'ultimo incrocio risale a Miami nel marzo scorso.