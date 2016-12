Roland Garros: black-out Pennetta, rimontona Larsson

Flavia scende sul Court 6 concentrata, consapevole di aver di fronte un'avversaria tosta, capace di batterla nell'ultimo precedente (adesso è 2-1 Larsson il bilancio complessivo, ndr). Grande equilibrio nel primo set con tre break a testa sino al 5-5, poi lo scatto della Pennetta che al 12esimo game strappa ancora il servizio all'avversaria e si aggiudica il primo parziale. La brindisina parte a razzo anche nel secondo scappando sul 3-0, ma poi si spegne la luce. La scandinava trova un filotto di 4 game, la reazione della Pennetta vale il 4-4, ma la Larsson ne mette in fila altri 6 con cui chiude il secondo set e vola 4-0 nel terzo. Il resto del match è ordinaria amministrazione per la svedese, che chiude in due ore e dieci di gioco: adesso affronterà la canadese Eugenie Bouchard, per l'Italia ancora in corsa Sara Errani e Camila Giorgi.