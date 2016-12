Roland Garros: Seppi ed Errani al secondo turno

Giornata positiva per gli italiani al Roland Garros , secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa di Parigi . Vincono al debutto, e volano al secondo turno, Andreas Seppi e Simone Bolelli (nel derby contro Arnaboldi) nel tabellone maschile, Sara Errani e Camila Giorgi in quello femminile. Avanzano anche Andy Murray, Richard Gasquet e David Ferrer mentre esce a sorpresa la cinese Na Li, vincitrice lo scorso anno.

Seppi, numero 32 del seeding parigino, ha fatto fuori in tre set 6-3, 7-5, 6-3 il colombiano Santiago Giraldo in un'ora e 51 minuti. Al secondo turno se la vedrà con l'argentino Juan Monaco, crollato al 76 del ranking. Simone Bolelli ha invece superato il 26enne Arnaboldi in tre set 6-4, 6-4, 6-2 e ora avrà un avversario davvero proibitivo, lo spagnolo David Ferrer, numero 5 al mondo, che ha avuto vita facile contro l'olandese Sijsling. Avanti anche due assi locali come Monfils (3-1 ad Hanescu) e Gasquet (3-0 a Tomic), il britannico Andy Murray (3-1 a Golubev) mentre il bulgaro Dimitrov cade sotto i colpi del gigante Karlovic, vincitore in tre set.



Un po' di sofferenza per Sara Errani che impiega di fatto due ore per avere la meglio della giovane americana Madison Keys in tre set 7-5, 3-6, 6-1. Nel primo set Sara conduceva 5-2 prima di farsi rimontare: al secondo turno la bolognese giocherà contro la tedesca Dinah Pfizenmaier. Più agevole la gara di Camila Giorgi che ha fatto fuori la serba Bojana Jovanovski in due set 6-4, 6-3 in un'ora e 23 minuti. La bella e talentuosa marchigiana al secondo turno sfiderà la russa Svetlana Kuznetsova. Sorprendente l'eliminazione della cinese Na Li, vincitrice del Roland Garros nel 2013, che ha ceduto in tre set 7-5, 3-6, 6-1 alla giovane francese Mladenovic. Avanti le serbe Ana Ivanovic e Jelena Jankovic mentre Caroline Wozniacki, reduce dalla rottura ad un passo dal matrimonio col golfista Rory McIlroy, perde subito in tre set con la belga Wickmayer.