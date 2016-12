Tennis, Roland Garros: Pennetta e Fognini al secondo turno

Sono Flavia Pennetta e Fabio Fognini le note positive per l'Italia al Roland Garros : la brindisina ha sconfitto con un doppio 6-2 l'austriaca Mayr-Achleitner mentre il ligure ha superato il tedesco Andreas Beck per 6-4, 6-4, 6-1. Subito fuori Karin Knapp contro la tedesca Mona Barthel (6-4, 6-0) mentre Roberta Vinci si è arresa alla francese Pauline Parmentier (3-6, 6-3, 6-2). Paolo Lorenzi out in tre set con Roberto Bautista (6-3, 7-5, 6-2).

I BIG: AVANTI DJOKOVIC E NADAL, WAWRINKA KO

Buona partenza nel torneo maschile per Novak Djokovic. In un match interrotto anche dalla pioggia, il serbo (numero al mondo) ha sconfitto in meno di due ore Joao Sousa: 6-1, 6-2, 6-4 il punteggio finale. Tutto facile anche per il numero uno del mondo Rafa Nadal, che ha superato l'americano Robby Ginepri in tre set con il punteggio di 6-0, 6-3, 6-0. Eliminata in tre set la rivelazione di Madrid, Kei Nishikori (9): il giapponese è stato battuto 7-6, 6-1, 6-2 da Klizan. Partita da dimentare per Stan Wawrinka. Lo svizzero cede sotto i colpi dello spagnolo Garcia-Lopez in quattro set, incassando un pesante 6-0 nell'ultimo parziale (4-6, 7-5, 2-6, 0-6).



Fra le donne parte bene Maria Sharapova, settima testa di serie, che supera la connazionale Pervak per 6-1, 6-2.