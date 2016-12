Lorenzi al tabellone principale del Roland Garros

Paolo Lorenzi è il quarto azzurro a raggiungere attraverso le qualificazioni il "main draw" del Roland Garros, torneo del Grande Slam al via domenica a Parigi. Lorenzi ha sconfitto il francese Mathias Bourgue in tre set (6-3, 6-7, 6-3). Domenica quindi si presenteranno al via Bolelli, Starace, Arnaboldi (alla prima qualificazione in carriera) e, da oggi, Lorenzi: i quattro si uniscono ai top-players Fognini, Seppi e Volandri.