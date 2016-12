Wta Norimberga: semifinale amara, Knapp fuori

Si ferma in semifinale il cammino di Karin Knapp al torneo Wta di Norimberga . Sulla terra rossa tedesca, la 26enne tennista altoatesina è stata sconfitta in due set da Eugenie Bouchard, 20enne canadese e testa di serie numero due del tabellone, che si è imposta col punteggio di 6-4, 6-3. In finale la Bouchard affronterà la ceca Karolina Pliskova, che nell’altra semifinale ha eliminato l'ucraina Elina Svitolina (2-6, 6-1, 6-2).

A Karin Knapp resta la soddisfazione di essere tornata a giocare una semifinale dopo quasi un anno di astinenza: l’ultimo precedente risaliva alla scorsa estate a Bad Gastein, in Austria. Sulla prestazione dell’azzurra ha di certo pesato la stanchezza per la maratona di 2 ore e 40 minuti nel quarto di finale contro la francese Caroline Garcia, battuta con un doppio 6-4. Eugenie Bouchard, numero 16 del ranking Wta, ha vinto con merito tenendo sempre il servizio e strappandolo tre volte all’azzurra: per la giovane canadese si tratta della seconda finale in carriera dopo quella dello scorso anno a Osaka, persa in tre set contro l’australiana Samantha Stosur. Era la seconda volta che Karin Knapp affrontava Eugenie Bouchard: anche nel 2012, sul cemento di Washington, l’altoatesina aveva perso.