Tennis, Atp Dusseldorf: Seppi fuori, Istomin in semifinale

Niente da fare per Andreas Seppi nei quarti di finale del Dusseldorf Open 2014, torneo Atp 250 in corso sui campi in terra battuta della città tedesca. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 3 e reduce dai ko al primo turno a Roma e a Madrid, si arrende in due set a Denis Istomin: il tennista uzbeko, numero 57 del ranking, si impone con un netto 6-3, 6-4 e vince così per la terza volta in carriera contro l'azzurro su otto incontri.