Internazionali di Roma: Errani e Vinci si ritirano, doppio ko

Delusione anche nel doppio per Sara Errani agli Internazionali BNL d'Italia. La tennista romagnola, in campo assieme a Roberta Vinci contro la coppia Peschke-Srebotnik, è stata costretta al ritiro dopo i problemi accusati nella finale di singolo contro Serena Williams. Sara, dopo il 6-3 6-0 subito dalla numero uno del mondo, ha provato a giocare nonostante lo stiramento all'inguine alla coscia sinistra, ma sul 4-0 per le avversarie ha alzato bandiera bianca.