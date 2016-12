Tennis, Internazionali di Roma: il re è Djokovic, Nadal si arrende

Novak Djokovic interrompe il regno di Rafa Nadal a Roma. In finale il tennista serbo supera lo spagnolo in tre set e conquista gli Internazionali BNL d'Italia per la terza volta: 4-6, 6-3, 6-3 il punteggio a favore del numero due del ranking Atp, che succede nell'albo d'oro proprio a Nadal, vincitore delle ultime due edizioni del torneo. L'iberico resta in vantaggio negli scontri diretti: Nadal conduce ora 22-19, 13-4 nelle sfide sulla terra.

La quarta finale tra i due tennisti sulla terra rossa del Foro Italico si conferma equilibrata come da pronostico. Nadal parte decisamente meglio, strappa per due volte il servizio al serbo e sale rapidamente sul 4-1. Nole riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio ma nel settimo game, con lo spagnolo alla battuta sul 4-2, spreca tre palle break che gli avrebbero permesso di ristabilire l'equilibrio. Il gioco del serbo sale di livello nel secondo parziale, con Nole capace di tenere a zero ben tre dei cinque turni di servizio. Djokovic incamera il parziale e piazza subito il break in apertura di terzo. L'inerzia è tutta dalla sua parte ma nel sesto game Nadal ha l'ultimo guizzo della sua partita, riuscendo a centrare il contro-break: 3-3. La gara dello spagnolo in pratica finisce qui, Djokovic riprende saldamente in mano le redini del match e incamera rapidamente i tre giochi successivi. Il serbo chiude i conti al secondo match point e alza le braccia al cielo dopo due ore e 19 minuti di gioco. Nole è di nuovo il re di Roma dopo i trionfi nel 2008 e 2011.