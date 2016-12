Tennis, Errani e Vinci in finale di doppio a Roma

Sara Errani è in finale anche nel doppio agli Internazionali d'Italia: in coppia con Roberta Vinci , la 27enne romagnola ha battuto per 6-2 6-1, in 51 minuti, le tedesche Julia Goerges e Anna-Lena Groenefeld. In finale le due "Cichis" affronteranno la coppia formata dalla ceca Kveta Peschke e dalla slovena Katarina Srenotnik, che ha superato per 7-6 6-4 la spagnola Anabel Medina Garriguies e la kazakha Yaroslava Shvedova.

Non c'è stata storia nella semifinale del Pietrangeli dove Errani e Vinci, seconde teste di serie del tabellone e reduci dai due successi consecutivi a Stoccarda e a Madrid, piegano le tedesche in appena 52 minuti di gioco e approdano alla finale di doppio femminile del torneo per il terzo anno di fila (vinta quella del 2012, persa invece quella dello scorso anno). Il caso Errani è ancora più incredibile: l'ultima a raggiungere la finale sia in singolare che in doppio a Roma è stata Conquita Martinez nel 1997. La giocatrice spagnola le perse entrambe: il pubblico italiano spera in un altro epilogo per Sarita.