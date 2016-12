Internazionali di Roma: Nadal batte Murray in rimonta e vola in semifinale, Djokovic supera Ferrer

Il pubblico del Foro Italico applaude Rafa Nadal che raggiunge Grigor Dimitrov nella semifinale degli Internazionali BNL d'Italia battendo ai quarti Andy Murray al termine di una gara in rimonta (1-6, 6-3, 7-5). Soltanto al terzo set, il mancino di Manacor, numero 1 al mondo, ha avuto la meglio sul britannico. Avanti anche Novak Djokovic che, dopo aver sconfitto in 3 set (7-5, 4-6, 6-3) David Ferrer, se la vedrà in semifinale con Milos Raonic.

A raggiungere per primi la semifinale degli Internazionali di Roma erano stati Milos Raonic e Grigor Dimitrov. Nei quarti di finale il canadese ha sconfitto 6-3, 5-7, 6-2 il francese Jeremy Chardy, che nel secondo turno aveva fatto fuori Roger Federer. Si è ritirato invece il tedesco Tommy Haas, che ha abbandonato per il solito problema alla spalla destra sull'1-0 (6-2) per il bulgaro. Dimitrov centra così la prima semifinale in carriera in un Master 1000.