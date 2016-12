Internazionali di Roma: Errani da favola, Na Li sconfitta: è in semifinale

Strepitosa Sara Errani . Negli ottavi degli Internazionali Bnl d'Italia , sul centrale del Foro Italico, l'azzurra supera per 6-3, 4-6, 6-2 la cinese Na Li e si qualifica alle semifinali. Gara condotta alla grande dalla bolognese, unica italiana rimasta ancora in gara. Ora la Errani se la vedrà la serba Jelena Jankovic, che ha steso con un doppio 6-4 la polacca Agnieszka Radwanska . Nell'altra semifinale di fronte Serena Williams e Ana Ivanovic.

Semplicemente perfetta la prova di Sara, che fino ad ora in carriera non aveva mai battuto la cinese: 6 i precedenti tra le due atlete e sempre vittoria per l'attuale numero 2 del mondo. E' anche la prima volta che la Errani sconfigge una delle prime 3 giocatrici del ranking Wta: una soddisfazione immensa di fronte allo scatenato pubblico di Roma. L'italiana inizia subito strappando il servizio all'avversaria sull'1-1, poi va sotto 2-3 ma vince quattro game consecutivi e chiude sul 6-3. La cinese viene fuori nel secondo periodo riducendo i propri errori e facendo giocare poco l'avversaria: Li Na vince il decimo game lasciando a zero Sara e portandosi sull'1-1. Il terzo e decisivo set fa registrare la netta superiorità dell'italiana: fondamentale il quinto game (sul 2-2) vinto ai vantaggi dall'azzurra, che poi prende il largo e si aggiudica in due ore e due minuti l'accesso alla semifinale del torneo romano per il secondo anno consecutivo.