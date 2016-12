Atp Roma: Djokovic e Nadal, vittorie in rimonta

Nole Djokovic e Rafa Nadal avanzano ai quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia, quinto Masters 1000 della stagione Atp in corso sulla terra battuta del Foro Italico, a Roma. Sia il serbo che lo spagnolo sono costretti a rimontare, ma alla fine piegano 2-1 rispettivamente il tedesco Kohlschreiber e il russo Youznhy. Eliminati a sorpresa Wawrinka e Tsonga , battuti da Haas e da Raonic. Nessun problema per Murray che stende 2-0 Melzer.

Match non semplice per Nadal che, dopo aver perso il primo set al tie-break, si risveglia travolgendo Youzhny, 14.a testa di serie del tabellone: finisce 6-7, 6-2, 6-1 per il numero uno al mondo, che ai quarti affronterà Murray. Lo scozzese supera 7-6(1), 6-4 l'austriaco Jurgen Melzer. Copione simile a quello di Rafa per Djokovic: partenza shock con Kohlschreiber, che balza sul 4-0 e si aggiudica poi il primo parziale, ma poi crolla sotto i colpi del ritrovato Nole. Il punteggio finale dice 4-6, 6-2, 6-1 in favore del serbo, che adesso sfiderà lo spagnolo Ferrer, autore di un facile 6-2, 6-3 nei confronti del lettone Ernests Gulbis.



Le grandi sorprese di giornata sono le eliminazioni di Stanislas Wawrinka e Jo-Wilfried Tsonga, terza e 11.a testa di serie del seeding: lo svizzero si arrende 5-7, 6-2, 6-3 col tedesco Tommy Haas, mentre il francese va ko 7-6(5), 6-4 col canadese Milos Raonic. Il primo sfiderà il bulgaro Dimitrov, che si impone 6-7, 6-2, 6-2 col ceco Tomas Berdych - altro grande escluso di giornata -, mentre il secondo se la vedrà col francese Jeremy Chardy, che dopo aver buttato Federer spedisce a casa pure il croato Ivan Dodig con un secco 6-3, 6-2.