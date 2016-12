Internazionali di Roma: avanti Giorgi e Errani

Debutto vincente per Camila Giorgi e Sara Errani agli Internazionali BNL d'Italia in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. Le due azzurre hanno centrato l'accesso al secondo del tabellone turno battendo rispettivamente la slovacca Dominika Cibulkova e la sudafricana Chanelle Scheepers . Eliminata invece Nastassja Burnett che ha perso in due set 6-1, 6-3 contro la giovana spagnola nata in Venezuela Garbine Muguruza.

Sul campo centrale Sara Errani si è imposta in due set 7-5, 6-3 in un'ora e 31 minuti contro la Scheepers con cui non ha mai perso nei quattro confronti (compreso quello odierno). Sara ha iniziato sotto 3-0 nel primo set ma poi si è rialzata e ha vinto 7-5; nel secondo set l'azzurra si è portata sul 5-1 e poi ha chiuso 6-3. Al secondo turno affronterà la vincente tra Roberta Vinci e la russa Makarova. §



Sul campo Nicola Pietrangeli la bella Camila Giorgi, numero 54 del mondo, ha sovvertito il pronostico contro la Cibulkova, numero 10. L'azzurra, che quest'anno aveva già sconfitto Maria Sharapova a Indian Wells, si è imposta in due set 6-4, 7-6 in due ore di gioco. Nel primo set ha chiuso sul servizio dell'avversaria per il 6-4 mentre nel secondo, avanti 5-3 e servizio, si è fatta rimontare dalla Cibulkova che ha forzato la gara al tie break. Qui Camila non ha tremato, ha difeso la sua battuta, e ha chiuso 7-2. Al secondo turno la Giorgi se la vedrà con la qualificata americana McHale.

Niente da fare invece per Roberta Vinci il cui torneo finisce qui. L'azzurra è stata battuta in due set dalla russa Makarova con il punteggio di 2-6, 6-7 (8). Il tutto in un'ora e undici di partita.