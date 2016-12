Internazionali di Roma: ruggito Schiavone, Pennetta ok

Il ruggito di Francesca Schiavone . La "leonessa" stende 2-0 la canadese Bouchard e approda al secondo turno degli Internazionali di Roma. Ok anche Flavia Pennetta contro l'austriaca Meusburger , mentre esce Karin Knapp battuta da Ana Ivanovic . Brutte notizie nel maschile, quinto Masters 1000 della stagione Atp: passa Bolelli che vince il derby italiano con Travaglia , out invece Volandri e Lorenzi .

Il colpo di giornata è dunque firmato Schiavone, che con una zampata da campionessa s'impone 6-4, 6-2 contro la numero 17 del seeding: adesso affronterà la vincente di Muguruza-Burnett. Sfiderà invece la vincente di Pavlyuchenkova-Bencic la brindisina Pennetta, testa di serie numero 12, che non tradisce le attese e supera 6-2, 6-3 l'austriaca 40esima del ranking. Niente da fare invece per l'altoatesina Knapp, sconfitta nettamente da Ana Ivanovic con un doppio 6-1. Tutto secondo copione anche nelle gare di Venus Williams e Samantha Stosur che spediscono a casa le tedesche Beck e Lisicki; derby russo infine a Svetlana Kuznetsova contro Maria Kirilenko.



Nel tabellone maschile serve una battaglia a Simone Bolelli per avere la meglio su Stefano Travaglia: il 28enne bolognese si impone 3-6, 7-5, 7-6 dopo due ore e mezzo di gioco e al secondo turno se la vedrà con il canadese Milos Raonic. Infine Paolo Lorenzi e Filippo Volandri vanno entrambi ko nella gara d'esordio: il primo esce sconfitto 7-3(3), 6-3 dal confronto con lo spagnolo Pere Riba-Madrid, mentre il secondo si arrende 6-3, 6-2 al francese Gilles Simon. Tra i big, non tradiscono i pronostici il bulgaro Dimitrov, il russo Youzhny e il francese Tsonga, che battono rispettivamente Roger-Vasselin, Mahut e Dolgopolov.