Atp Madrid: Nishikori si ritira, vince Nadal

Va a Rafa Nadal il torneo di Madrid, quarto Masters 1000 della stagione. Il maiorchino ha sconfitto in finale il giapponese Kei Nishikori, costretto a dare forfait nel terzo e decisivo set a causa di problemi alla schiena. Nadal, che trionfa nella capitale spagnola per la quarta volta in carriera, si è imposto col punteggio di 2-6, 6-4, 3-0: per lui è il terzo successo nel 2014 dopo quelli ottenuti a Doha e Rio de Janeiro.

Nonostante la sconfitta, Kei Nishikori (che da domani diventerà il numero 9 al mondo) esce dal campo a testa altissima per avere dominato gran parte del match. Dopo avere vinto il primo set 6-2, il giapponese si è portato sul 4-2 nel secondo prima di arrendersi ai crampi alla schiena, che sono tornati a farsi sentire dopo la battaglia di tre ore con David Ferrer in semifinale. Nadal, spietato, ha conquistato sette game consecutivi mettendo in cassaforte la partita prima del ritiro forzato dell’avversario. Per Nishikori i guai non finiscono qui, visto che la partecipazione agli Internazionali di Roma è in forte dubbio. Sorride invece Nadal, che conquista il suo 27esimo Masters 1000 della carriera, il 63esimo complessivo.