Wta Madrid: Errani-Vinci trionfano nel doppio

Sara Errani e Roberta Vinci non smettono di stupire e conquistano nel doppio il prestigioso torneo Wta di Madrid battendo in finale sui campi di terra rossa la coppia spagnola composta da Garbine Muguruza Blanco e da Carla Suarez Navarro. Le azzurre si impongono 2-0 (6-4, 6-3) al termine di in un incontro durato 1 ora e 17 minuti. Secondo titolo consecutivo per le ‘Chichis’ dopo quello conquistato a Stoccarda, il 22esimo in carriera nel doppio.