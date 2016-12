Tennis, Internazionali d'Italia: Fognini contro Rosol, facile Errani e Pennetta

E' stato sorteggiato a Roma, in Campidoglio, il tabellone degli Internazionali d'Italia che prenderanno il via lunedì sui campi in terra battuta del Foro Italico. In discesa l'esordio di Fognini, che trovano il ceco Rosol. Per Seppi ostacolo Haas, Volandri con Simon. Fra le donne avvio agevole anche per Errani (contro una qualificata) e Pennetta (con la Meusberger). Per la Schiavone ostacolo Wozniacki, poi Vinci-Makarova.