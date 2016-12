Wta Madrid: Errani-Vinci in finale nel doppio

Sara Errani e Roberta Vinci sono in finale nel doppio al torneo Wta di Madrid . La coppia azzurra ha sconfitto 7-6(7), 2-6, 10-8 in semifinale il duo composto dalla spagnola Anabel Medina Garrigues e dalla kazaka Jaroslava Shvedova e si è qualificata per l'ultimo atto del torneo spagnolo. Ora se la vedranno in finale contro la venezuelana Garbine Muguruza e la spagnola Carla Suarez Navarro , che hanno battuto la coppia Hsieh-Peng.

Le 'Cichis' erano state eliminate nel tabellone del singolare, la Errani da Caroline Garcia e la Vinci da Agnieszka Radwanska: ma nel doppio è stata un'altra storia. Grande battaglia nel primo set, durato ben 54 minuti e alla fine risoltosi al tie break con il 9-7 per le italiane. Nel secondo set, invece, Medina e Shvedova hanno condotto in tranquillità trovando col 6-2 il punto del pareggio, poi però le azzurre hanno fatto valere le loro carte e hanno chiuso al terzo sul 10-8. E proprio sul 10-8 al terzo, a sorpresa, avevano chiuso in precedenza anche Muguruza e Suarez Navarro contro Su-wei Hsieh e Shuai Peng: in finale, domenica alle ore 12, non ci sarà dunque la sfida tra le prime quattro del ranking Wta nel doppio.