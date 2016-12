Internazionali di Roma, Djokovic: "Al 95% ci sarò"

“Al 95% giocherò a Roma. Ho sostenuto oggi una sessione di allenamento dopo aver tenuto a riposo il mio braccio negli ultimi sei giorni”. La conferma arriva direttamente da Novak Djokovic, numero due al mondo, costretto a saltare il torneo di Madrid per un problema al polso destro.

A Belgrado ai giornalisti ha rivelato di sentirsi meglio, di essere pronto per gli Internazionali del Foro Italiaco ed ha aggiunto: “Con soddisfazione posso dire che tutto è andato bene e non ho avvertito dolore”. Ha inoltre sottolineato come farà di tutto per vincere il Roland Garros, unico Grande Slam che non è mai riuscito a vincere; il suo grande obiettivo è quello di tornare in vetta alla classifica Atp, dove in questo momento comanda Rafael Nadal, favorito sulla terra rossa francese.