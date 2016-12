Tennis: Serena Williams in dubbio per il torneo di Roma

"Ho un infortunio alla gamba sinistra (ha giocato con una vistosa fasciatura, ndr) e purtroppo devo ritirarmi dal Mutua Madrid Open - ha spiegato Serena in un comunicato stampa -. Dopo il primo turno ho cominciato a sentirmi meglio ma ieri non è andata bene. Ora ho un po' di tempo per riposare e recuperare. Tutto ciò è molto frustrante. Mi dispiace per il torneo perché mi piace molto essere presente qui a Madrid. Manolo Santana e il suo team hanno organizzato un grande torneo. Non mi piace concludere la settimana in questa maniera". La Williams, che fa strada in semifinale alla Kvitova, potrebbe però rientrare al Foro Italico: "Ho intenzione di giocare a Roma. Fortunatamente dispongo di un 'bye', che mi permette di accedere al secondo turno, la settimana successiva, dunque avrò a disposizione almeno un giorno in più di riposo. Per ora valuto la situazione giorno per giorno e mi godo un po' di riposo in più. Spero di migliorare".