Tennis, Wta Madrid: Errani e Vinci eliminate

Finisce subito l'avventura di Roberta Vinci e Sara Errani , eliminate al terzo turno del "Mutua Madrid Open", torneo WTA Premier Mandatory che si sta disputando sui campi in terra battuta della Caja Magica della capitale spagnola. La tarantina ha perso di schianto in due set 6-1, 6-1 contro la polacca Radwanska mentre la romagnola è stata sorpresa in tre set 6-2, 4-6, 6-3 contro la giovane francese Caroline Garcia , classe 1993.

La Vinci, reduce dal successo su Caroline Wozniacki, non ha avuto scampo contro Agnieszka Radwanska che, in giornata di grazia, l'ha travolta in due set 6-1, 6-1 in appena 58 minuti. La polacca, dopo aver sofferto contro la Kuznetsova, ha avuto vita facile con la tarantina che finora ha vinto solo una volta in carriera contro l'attuale numero 3 del mondo.

Sorprendente invece la sconfitta di Sara Errani che, dopo aver superato Francesca Schiavone, si è arresa in tre set alla speranza francese Caroline Garcia. Il match è stato lungo, oltre due ore, Sara ha perso nettamente il primo set 6-2, ha vinto 6-4 il secondo e ha forzato la partita al terzo e decisivo parziale. La romagnola, avanti 2-0, ha subito l'immediato controbreak e poi ha perso la battuta nell'ottavo game dove la Garcia ha segnato il 5-3 e poi ha chiuso 6-3.