Wta Madrid: colpo Vinci, Wozniacki al tappeto

Con una prestazione da incorniciare Roberta Vinci prosegue il suo cammino al Mutua Madrid Open, torneo Wta Premier Mandatory in corso sulla terra battuta della capitale spagnola. Nel secondo turno la tarantina batte con un doppio 6-3 la danese Caroline Wozniaki, numero 13 del seeding ed ex numero uno del ranking: un riscatto per l'azzurra che, dopo un deludente avvio di stagione in singolare, affronterà ora la vincente di Kuznetsova-Radwanska.