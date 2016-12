Wta Madrid: Schiavone ko, derby a Sara Errani

Il derby azzurro sorride a Sara Errani. La tennista bolognese batte con un secco 2-0 Francesca Schiavone nel match tutto italiano valido per il secondo turno del Mutua Madrid Open, torneo Wta Premier Mandatory in corso sui campi in terra rossa della capitale spagnola: 6-3, 6-1 il punteggio finale in favore di Sarita, testa di serie numero 10, che proprio a Madrid aveva perso l'unico precedente con la "Leonessa".