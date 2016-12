Atp Madrid: Dolgopolov bestia nera, Fognini ancora ko

Per Fabio Fognini continua il tabù Dolgopolov. Nel primo turno del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 della stagione, il tennista ligure si arrende 7-5, 4-6, 6-3 all'ucraino, contro il quale non ha mai vinto nei tornei Atp. L'azzurro riesce per la prima volta a strappare un set alla sua bestia nera, ma non basta. Scintille nel finale tra Fognini e l'arbitro di sedia dopo una chiamata contestata all'inizio del terzo set.