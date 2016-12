Tennis, Atp Madrid: Seppi subito fuori, passa Verdasco

Subito fuori Andreas Seppi al Mutua Madrid Open 2014, quarto Masters 1000 della stagione Atp in corso sui campi in terra rossa della capitale spagnola. Il tennista altoatesino, 34 al mondo, si arrende in due set al padrone di casa Fernando Verdasco: 6-3, 7-6 (3) il punteggio finale in favore del numero 25 del ranking che vince il settimo scontro diretto con Seppi su 8 incontri e approda al secondo turno dove affronterà il connazionale Bautista.