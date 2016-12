Wta Madrid: avanti Vinci e Schiavone, fuori la Pennetta

Esordio positivo nel torneo WTA di Madrid per Roberta Vinci e Francesca Schiavone, subito fuori Flavia Pennetta. La tarantina ha battuto con un doppio 6-4 la slovacca Daniela Hantuchova mentre la 33enne milanese ha superato per 6-4, 6-7, 6-4 la russa Elena Vesnina e ora affronterà nel secondo turno Sara Errani in un derby tutto azzurro. Niente da fare invece per la brindisina, sconfitta dalla ceca Lucie Safarova per 1-6, 6-0, 6-3.