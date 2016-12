Atp Monaco: blackout Fognini, trionfo Klizan

Niente poker per Fognini. Il 26enne ligure perde la finale di Monaco di Baviera contro lo slovacco Martin Klizan e fallisce l'assalto al suo quarto titolo Atp. Sulla terra rossa l'azzurro parte benissimo e chiude il primo set 6-2. Poi il blackout e il crollo nei due set successivi, vinti da Klizan 6-1, 6-2. Per lo slovacco si tratta del 2° torneo vinto in carriera: nell'unico precedente, nel 2012 a San Pietroburgo, aveva battuto proprio Fognini.