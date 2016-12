Wta Madrid: Errani avanti, Knapp eliminata

Luci e ombre per il tennis azzurro al "Mutua Madrid Open 2014", torneo Wta Premier Mandatory in corso sui campi in terra rossa della capitale spagnola. Avanza al secondo turno Sara Errani che batte 7-5, 6-1 la tedesca Andrea Petkovic, mentre esce subito di scena Karin Knapp, sconfitta con un secco 6-1, 6-1 dalla serba Bojana Jovanovski. Infine, non accede al tabellone principale Camila Giorgi, ko 6-4, 7-5 con la svizzera Belinda Bencic.