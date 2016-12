Tennis, Atp Monaco: Fognini va in finale

Fabio Fognini si conferma a suo agio in Germania e conquista la finale del "BMW Open", torneo ATP 250 che si disputa sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera. Il ligure, vincitore l'anno scorso a Stoccarda ed Amburgo, ha battuto agevolmente in semifinale il 23enne tedesco Jan Lennard Struff in due set 6-3, 6-1 in un'ora di gioco. In finale, l'ottava della carriera, Fognini se la vedrà con lo slovacco Martin Klizan.