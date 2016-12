Atp Monaco: Fognini in semifinale, Seppi fuori

Un sorriso e una delusione dai quarti di finale del torneo Atp di Monaco . Sulla terra battuta tedesca Fabio Fognini ha sconfitto con un agevole 6-2, 6-2 il brasiliano Thomaz Bellucci qualificandosi alla semifinale; Andreas Seppi , invece, è stato fermato in tre set (3-6, 6-3, 3-6) dal padrone di casa Tommy Haas , venendo così eliminato. Nel prossimo turno il tennista ligure, testa di serie numero 1, se la vedrà col vincente di Berankis-Struff.

Per Fognini quella del Bmw Open sarà la terza semifinale del 2014, dopo Buenos Aires e Vina del Mar. Il numero 15 del mondo ha dato vita ad una prestazione pressoché impeccabile contro un avversario nettamente inferiore, già incontrato e battuto una sola volta (Santiago del Cile 2011). Delusione invece per Seppi, che dopo due ore di battaglia ha dovuto arrendersi a Haas, numero 2 del tabellone; il tedesco affronterà in finale lo slovacco Martin Klizan, che nei quarti ha sconfitto 7-6, 1-6, 6-1 l'uzbeko Istomin.