Tennis, rammarico Vinci: Vesnina in semifinale a Oeiras

Grande rammarico per Roberta Vinci nei quarti di finale del Portugal Open 2014, torneo Wta International in corso sulla terra rossa di Oeiras. L'azzurra esce sconfitta 2-1 dal confronto con Elena Vesnina: 7-6 (4), 4-6, 7-5 il punteggio finale, con la pugliese che nel terzo, dopo aver recuperato il set di svantaggio, serve due volte per il match ma alla fine si arrende al ritorno della russa. In semifinale sfiderà la connazionale Kuznetsova.