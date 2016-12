Tennis, Fognini e Seppi ai quarti a Monaco

Seppi, che non aveva mai sfidato prima Ramos, numero 117 del mondo, gioca un primo set equilibrato: sul 3-3 strappa il servizio allo spagnolo per salire 4-3, poi difende la sua battuta per il 5-3 e trova un altro break per chiudere 6-3. Diverso il secondo parziale: Seppi parte male, cede due volte il servizio e si trova in svantaggio 4-1. L'azzurro però non cede, rimette insieme le idee e infila quattro game consecutivi per chiudere 6-4 e vincere la partita. Quanto a Fognini, un avvio scaccia fantasmi per Fabio che, reduce da ben 19 game persi consecutivamente, si sblocca subito e scappa sul 3-0. Brown risponde con rabbia e impatta sul 3-3: equilibrio sino al tie-break, dove il sanremese piazza la zampata vincente. Ben meno equilibrato il secondo set, dominato da Fabio che chiude l'incontro dopo un'ora e sei minuti: adesso affronterà il vincente tra l'argentino Delbonis e il brasiliano Bellucci.